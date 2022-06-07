Korona'ya yakalandı, bağışıklığı çöktü

'Killa Hakan' adıyla tanınan ve yoğun bakımda tedavi gören rapçi Hakan Durmuş'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çöktüğü öğrenilen şarkıcının durumuna ilişkin Rapçi Massaka, "Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun'' dedi.





