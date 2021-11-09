Koronaya yakalandı

Birkaç gündür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden dua isteyen sunucu Hakan Ural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ural'ın 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, "Tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam ediyor. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor" şeklinde açıklama yaptı.