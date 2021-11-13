Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"

Koronavirüsten kardeşi Selçuk Tektaş'ı 4 ay önce kaybeden Alişan, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi. 'Magazin Masası'na konuşan Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın psikolojik destek aldığını belirtti. Şarkıcı, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu" dedi. Şarkıcı, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi. Gülmekten çekindiğini de dile getiren şarkıcı, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" dedi.