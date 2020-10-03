Koronavirüse yakalanan son ünlü isim Selçuk Balcı oldu (Selçuk Balcı kimdir)

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden Selçuk Balcı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Balcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.



Selçuk Balcı Covid-19 testinin pozitif çıktığını hayranlarıyla paylaştı. Sağlık durumu ile ilgili olarak hafif halsizliğinin olduğunu ve tat ve koku almama dışında bir şikayetinin olmadığını açıklayan Balcı, doktorunun hafif atlatacağını belirttiğini ve 5 günlük bir tablet verdiğini söyledi. Doktoru tarafından telefonla fazla konuşup da kendisini yormaması yönünde tavsiye aldığını belirten Balcı, geçmiş olsun mesajlarının yazılı olarak kendisine ileten herkese teşekkür etti. Ünlü ismin paylaşımının altında çok sayıda hayranı ve bazı ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından da Twitter paylaşımıyla beraber "Telefon ile görüşmek beni yorduğundan ve sesimde kısıklık olmasından dolayı görüşmelere bir süre ara verelim değerli arkadaşlar. Beni aramayan bana iyilik yapmış olur. Hayde öptüm hepinizi." mesajını yayınladı.

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Covid-19 testi pozitif çıkan Selçuk Balcı, vatandaşlar tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. 4 Temmuz 1988 doğumlu olan Selçuk Balcı yaş olarak şu anda 32 yaşında. Karadeniz müziği ile bilinen Selçuk Balcı aslen nereli soruları ile de araştırılıyor. Ünlü isim Çayeli, Rize doğumlu. Türk halk müziği sanatçısı olan Balcı, ilkokulu da Rize’de tamamladı. İlkokulun ardında ailesiyle beraber Ankara’ya yerleşen Balcı, çocuk yaşlardan beri bağlama çalıyor olmasına rağmen lise döneminde kemençeye merak duymaya başladı. Bu konuda kendini geliştiren ünlü isim, çok sayıda Karadenizli şarkıcıya da kemençesi ile eşlik etti.

2011 senesinde Kalan Müzik’ten Patika adlı ilk albümünü çıkaran Balcı, 2 sene ara verdikten sonra 2013 senesinde ise Mila adlı bir albüm çıkardı. Sonrasında 3. albümü olan Felamur adlı albümü de 2016 yılında sevenleri ile buluşturdu. Selçuk Balcı Patika albümüne bu ismi verme nedenini, albüm yapım sürecini patika bir yolda yürümeye benzetmesiyle açıkladı. Ünlü isim kişisel albümlerinin yanı sıra pek çok film ve diziye de müzikler hazırladı.

Selçuk Balcı özellikle Bizum Hoca, Benim için Üzülme ve Moskova’nın Şifresi: Temel filmlerine kendi bestesi olan parçalar verdi. Ayrıca Zülfü Livaneli’nin 50. yılı için yapılan projede bir şarkı seslendirdi. Son olarak Selçuk Balcı, ekranların en çok izlenen dizileri arasında bulunan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için de müzik yaptı. Selçuk Balcı şarkıları arasında Deniz Üstüne Fener, Yüreğimde Bir Umut, Ayrılamam, Vargit Zamanı, Felamur, Dağların Karı Yetmez, Anlatamam Derdimi, Gel Sar Beni, Hani Sevduğum Hani ve Alışırım Buna Da şarkıları bulunuyor.