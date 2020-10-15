Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş

Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün objektiflere takıldı. Koronavirüs salgınının psikolojisini etkilediği belirten Türkmen, zor günler geçirdiğini söyledi.



Koronavirüs salgınından çok korktuğunu söyleyen oyuncu, “Yaz boyunca İzmir’de ailemin yanımdaydım. Bu virüs nedeniyle zor günler geçirdim. Psikoloğa gidip destek aldım. Daha yeni yeni insan arasına karışıyorum” diye konuştu.



EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 İzmir'de doğmuştur. Aslen Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Kanlıca kasabasındandır.

Modellik yaptı. Liseyi yeni bitirdiği yıl Best Model yarışmasına katıldı. Bu yarışmada derece alamadı ama Osman Sınav ile tanıştı. İzmir'den İstanbul'a gelip dizide oynamaya başladı. Bu arada İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okuyarak mezun oldu.

İlk defa Osman Sınav'ın yönetmenliğinde 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide; Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Açelya Akkoyun, Cem Kılıç ile oynadı.

2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrolerinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın oynadığı "Küçük Kadınlar" dizisinde Elif Gezici rolünü oynarken lisan öğrenmek için ABD.ye gitmek maksadıyla diziden 2009 yılında ayrıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde giderek, UCLA'da (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) bir yıl ingilizce eğitimi aldı.

Ekin Türkmen, kız kardeşi Esin Türkmen ile İzmir Buca'da 140 kişi kapasiteli bir kız yurdu işletmek için açtı. "Sultanahmet Kız Öğrenci Yurdu" adını verdikleri yerde maddi durumu yetersiz öğrencilere de destek sağlayacak.

Ekin Türkmen, diyet yapmıyor ama kola içmez, Fast food ve tatlı da yemez. applebox.com.tr adlı bir internet sitesi vardır.

Ekin Türkmen, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2,5 yıl ilişki yaşadı.

2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Anadolu Kartalları" adlı sinema filminde Ekin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen ile birlikte oynamıştır.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı, Müge Boz ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2014 yılında yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı "Hatasız Kul Olmaz" adlı dizide Başrollerini Murat Han, Ekin Türkmen ve Ertan Saban paylaştı.