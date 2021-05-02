Korkutan zayıflık

Oynadığı dizilerle Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu'da olmak üzere birçok ülkede büyük hayran kitlesine sahip olan Nur Fettahoğlu, son haliyle sevenlerini korkuttu. Kağıt Ev dizisiyle ekrana gelen oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. Aşırı zayıf olması nedeniyle hayranları tarafından 'kilo al' şeklinde yorumlara maruz kalan oyuncu sağlıklı olduğunu dile getirdi.

