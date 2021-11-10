Korkut Ata başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve oyuncular ve yönetmenlerinin katılımıyla başladı. Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagauz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 42 film ile birlikte sinemacı, oyuncu ve kültür insanı İstanbul'da bir araya geldi. Festival, 12 Kasım'da AKM'de yapılacak ödül töreniyle taçlanacak.