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10 Kasım 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 11:30:00

Korkut Ata başladı

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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve oyuncular ve yönetmenlerinin katılımıyla başladı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve oyuncular ve yönetmenlerinin katılımıyla başladı. Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagauz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 42 film ile birlikte sinemacı, oyuncu ve kültür insanı İstanbul'da bir araya geldi. Festival, 12 Kasım'da AKM'de yapılacak ödül töreniyle taçlanacak.

Etiketler : Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ahmet Misbah Demircan
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