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02 Mart 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 14:30:00

Korkarak oynadı

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Yönetmen Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun korku üçlemesinin ilki 'İlk Seans: NMSM'de rol alan Ezgi Yılmaz, çekimleri korku içerisinde çektiğini söyledi.

Yönetmen Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun korku üçlemesinin ilki 'İlk Seans: NMSM'de rol alan Ezgi Yılmaz, çekimleri korku içerisinde çektiğini söyledi. 11 Mart'ta vizyona girecek olan yapımda Eylül karakterini canlandıran oyuncu, "Çekimler psikolojik olarak çok zor geçti. Benim için setin en benzersiz ve ilginç anları başlı başına tüm hikayenin metro istasyonunda geçmesiydi. Tünelde, rayların arasında tek başıma olmak Eylül olarak da beni korkuttu. En cesur benim diye övünen kişi bile o karanlıkta ve yalnızlıkta tedirginlik yaşar" dedi.

Etiketler : Korkarak oynadı Gökhan Murat Toktamışoğlu NMSM Ezgi Yılmaz
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