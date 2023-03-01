Kordonciyan'dan anlamlı hareket

Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimlerin ve liderlerin terziliğini yapan Kordonciyan ailesinin bugünkü temsilcisi Levon Kordonciyan, deprem bölgesine yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü smokin ustası Levon Kordonciyan, 2023 yılı içerisinde yapacağı 'Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi' , 'Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi' ve özel günlerde yapacağı projelerinin tüm gelirini depremzede ailelerine bağışlayacağını açıkladı.