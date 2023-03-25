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25 Mart 2023 Cumartesi 15:12:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 15:12:00

Koray Avcı dümene geçti, Akdeniz'e açıldı

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Koray Avcı, tek başına Akdeniz turuna çıktı. 1 ay boyunca mavi sularda yaşayacak olan şarkıcı, yelkenli teknesiyle Cebelitarık Boğazı'na gidecek.

Şarkıcı Koray Avcı, kendine özel yapım katamaran satın aldı. Denize olan tutkunluğuyla bilinen Avcı, üç yıllık eğitiminin ardından dümenin başına geçip katamaranıyla mavi sulara açıldı. 33 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık bir ay boyunca kaptansız ve miçosuz tek başına Akdeniz'i turlayacak.

Kendi deyimiyle 35 yaşına kadar tüm Akdeniz'i gezmeyi planlayan Avcı, hedefinde ise Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Cebelitarık Boğazı olduğunu söyledi. Geziden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayacağını belirten Avcı, yola çıkmadan önce ''Hayallerimizin gerçekleşmesi dileğiyle'' dedi. Şarkıcı gezinin ardından yeni şarkıları için stüdyoya gireceğini söyledi.

Etiketler : koray avcı akdeniz turu katamaran

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