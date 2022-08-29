Kopyacı ikizler!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, tek yumurta ikizi kardeşi Deniz Küçükköse ile yıllar önce ayırt edilemeyen benzerliğini birbirlerinin yerine sınava girerek kullandıklarını itiraf etti.

Yaklaşık 2 senedir ara verdiği setlere 'Zengin Kız' adlı projeyle dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir itirafta bulundu. Oyuncu, 'Pazar Sürprizi' programına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da başrol oynarken aynı zamanda okuduğu dönemi Küçükköse, "Uçakla setten okula dönüyordum. İstanbul'da dizi çekerken Ankara'da yaşıyordum. Bir dönemim yollarda geçti. Önce otobüs, sonra uçak ve en son kendi arabamla mekik dokudum" dedi. Tek yumurta ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliğini birbirlerinin yerine sınava girerek bile kullandıklarını dile getirdi. Oyuncu, "Kardeşimle okulda birbirimizin sınavlarına girdiğimiz zamanlarımız oldu" dedi. 34 yaşındaki oyuncu, estetiğinin olmadığını, "Kanıtım ikizim. Tamamen aynıyız. Tek fark onun iki çocuğunun olması" diye konuştu.