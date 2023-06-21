Köprüde bir can kurtardı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir kişiyi ikna ederek bu eyleminden vazgeçirdi. Vatandaşların 'yapma' ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya giden Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço'ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





