Köpekbalıklarına yem oluyordu

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Miami tatili kabusa döndü. Bir süredir beraberlik yaşadığı Marcus Aral ile tatile çıkan Şahin, sörf yaptığı sırada köpekbalıklarıyla burun buruna geldi. Tescilli güzel Şahin, o an yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, ölümden döndüğü anları "Tam önüme köpekbalığı geldi" sözleriyle anlattı.