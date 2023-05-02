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02 Mayıs 2023 Salı 17:38:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:38:00

Köpeğini sete götürdü

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Oyuncu Eda Ece, köpeğinden ayrılamıyor.

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Eda Ece, köpeğinden ayrılamıyor. Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam ile birlikte 'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, sete Golden cinsi köpeğini götürdü. Ece, karavanda köpeğiyle çekildiği anları sosyal medya hesabından, "Annesinin bir tanesi sette benimle... Yalnız kalamıyor çocuğum, ama çok şükür iyi" notunu yazarak paylaştı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : buğrahan tuncer oyuncu eda ece
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