Köpeğini sete götürdü

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Eda Ece, köpeğinden ayrılamıyor. Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam ile birlikte 'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, sete Golden cinsi köpeğini götürdü. Ece, karavanda köpeğiyle çekildiği anları sosyal medya hesabından, "Annesinin bir tanesi sette benimle... Yalnız kalamıyor çocuğum, ama çok şükür iyi" notunu yazarak paylaştı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.