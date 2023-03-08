Köpeğimi kimse korkutamaz

'İyi Adamın 10 Günü' adlı yeni filmi için vizyon heyecanı yaşayan genç yetenek İlayda Alişan, sosyal medyada bir takipçisiyle tartışmaya girdi. Alişan yeni filmiyle ile ilgili atılan ''Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim'' tweete sert tepki gösterdi. Oyuncu, "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?" dedi.