Konuşmama kararı aldı

Hadise, önceki akşam menajeri Haluk Şentürk'ün Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Yardımcısıyla aracına mini bavulunu yollayan şarkıcı, şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalıştı. Makyajsız olduğu gözlenen Hadise, gelen sorular karşısında, "Sizinle konuşmuyorum" demekle yetindi. Şarkıcı, bunun nedenini ise "Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yazıyorsunuz, o yüzden bundan sonra konuşmayacağım" sözleriyle açıkladı.