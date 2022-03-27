Konuşmak doğru değil

En son 'Savaşçı' dizisinde yer alan oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la yollarını ayırma kararı almıştı. İki yıldır birlikte olan çiftin, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktaladıkları iddia edilmişi. Oyuncu, ilişkisi hakkında son noktayı koydu. Karadağlı, "Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" dedi.