Konserlere hızlı giriş

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz olduğu iddia edilen Hadise, konserlerine tam gaz devam ediyor. Şarkıcı önceki akşam Bakü'de sahne aldı. 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla açılış yapan popçu, sevilen parçalarını 4 bin 500 kişiye seslendirdi. Şarkıları ve danslarıyla görsel bir şova imza atan şarkıcı, 2 saat sahnede kaldı. Tuvana Büyükçınar imzalı bir kostümle sahne alan Hadise, son hit şarkısı İmdat'ı söylerken sahneden Murda'ya selam söyledi. Popçu finalde 'En kısa sürede yeniden sizlerle olacağım' diyerek sahneden indi.