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31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:11:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:11:00

Konserler başlıyor

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Sanat dünyasının ünlü isimleri Turkcell Vadi'de konser vermeye hazırlanıyor.

Sanat dünyasının ünlü isimleri Turkcell Vadi'de konser vermeye hazırlanıyor. 2 Haziran'da Simge ile başlayacak olan konser maratonu 3 Haziran'da Cem Adrian, 4 Haziran'da Melike Şahin, 9 Haziran'da Sefo, 10 Haziran'da Sena Şener, 16 Haziran'da Sertab Erener, 18 Haziran'da Pentagram, 21 Haziran'da Evgeny Grinko ve 24 Haziran'da Madrigal ile son bulacak. Ünlü isimler şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Etiketler : Konserler başlıyor Sanat dünyası Turkcell Vadi Evgeny Grinko
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