Konserler başlıyor

Sanat dünyasının ünlü isimleri Turkcell Vadi'de konser vermeye hazırlanıyor. 2 Haziran'da Simge ile başlayacak olan konser maratonu 3 Haziran'da Cem Adrian, 4 Haziran'da Melike Şahin, 9 Haziran'da Sefo, 10 Haziran'da Sena Şener, 16 Haziran'da Sertab Erener, 18 Haziran'da Pentagram, 21 Haziran'da Evgeny Grinko ve 24 Haziran'da Madrigal ile son bulacak. Ünlü isimler şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.