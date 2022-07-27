Konserler başlıyor

Hakan Altun, Gülşen, Emir Can İğrek, Selda Bağcan, Levent Yüksel ve Koray Avcı gibi isimler Jolly Joker konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle bir araya gelecek. Konserine özel olarak hazırlanan şarkıcılar repertuvarını şimdiden belirledi. 28 Temmuz'da Yıldız Tilbe ile başlayacak konser maratonu, 6 Ağustos'ta Tilbe'yle son bulacak.