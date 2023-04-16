Konserin geliri depremzedelere

Erol Evgin, '100 Yılda Yüz Akıyla' isimli turnesine başladı. Evgin, önceki akşam İstanbul TİM Show Center'da sahne aldı. Evgin, sevenlerinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı konserini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği '100 Yılda Yüz Akıyla' marşıyla açtı. Sanatçı Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnesinin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine bağışlayacak.