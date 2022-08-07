Konsere gitti klip çekti

Şarkıcı Derya Uluğ, 3. Uluslararası Kapadokya Ürgüp Balon Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Uluğ, Ürgüp konserini klip olarak çekeceklerini söyledi. Uluğ, "Dünyada nadir rastlanacak büyülü bir güzellikteki bir yerde konser verdiğimiz için çok heyecanlıyız. Her yer tablo gibi. İlk kez bir konser klipi çekeceğiz. Burada çekmek istedik" dedi. Derya Uluğ'un Ürgüp konseri ve Kapadokya gezisi, önümüzdeki günlerde klip olarak hayranlarıyla buluşacak.