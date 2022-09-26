Konserde bomba aşk

Oyuncu Kubilay Aka'nın, Danla Bilic ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Berkay'ın konserine el ele giden çift, beraber dans edip şarkılar söyledi.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yusuf Engin ile birlikteliğini sonlandıran Danla Bilic'in gönlünü oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Çift önceki akşam el ele görüntülendi. Berkay'ın konserine giden çiftin keyifli halleri, objektiflere böyle yansıdı. Dans edip şarkılar söyleyen Kubilay Aka ile Danla Bilic, konser sonrası Berkay'la birlikte başka bir mekana geçti. Aka ve Berkay ile gecenin geç saatlerine kadar eğlenen Bilic, birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "beyaz kalp" ve "bomba" emojisiyle sosyal medya hesabından yayınladı. Öte yandan Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile 2.5 yıl süren birlikteliğini 2019'da sonlandırmıştı.