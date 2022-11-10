Konser sonrası Madagaskar tatili

Müzisyen Buray, İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Buray, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnesinde hayranlarıyla sohbet eden müzisyen, "Çocukluğumu saymazsak hayatımda ilk kez saçlarıma kuaför eli değdi. Normalde kendi saçlarımı kendim kesmeyi tercih ederim ancak bu sefer böyle olması gerekiyordu. Muhtemelen siz fark etmeyeceksiniz ama insanlık için küçük benim için büyük bir adım" sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi. Buray, konser sonrası Madagaskar ve Mauritius tatiline çıktı.