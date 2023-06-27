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27 Haziran 2023 Salı 07:20:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 07:20:00

Konser sezonunu açtı

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TSM sanatçısı Umut Akyürek önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sezonun ilk konseriyle sevenleriyle bir araya geldi.

TSM sanatçısı Umut Akyürek önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sezonun ilk konseriyle sevenleriyle bir araya geldi. Akyürek sahnesinde şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti. Akyürek, "Burası adeta cennetten bir köşe gibi birde buna sizlerin enerjisi eklenince gece muhteşem geçecek" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Akyürek, sevilen şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziğinin fenomen eserlerini seslendirdi.

Etiketler : Konser sezonunu açtı TSM sanatçısı Umut Akyürek Bodrum Azka Otel
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