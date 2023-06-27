Konser sezonunu açtı

TSM sanatçısı Umut Akyürek önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sezonun ilk konseriyle sevenleriyle bir araya geldi. Akyürek sahnesinde şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti. Akyürek, "Burası adeta cennetten bir köşe gibi birde buna sizlerin enerjisi eklenince gece muhteşem geçecek" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Akyürek, sevilen şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziğinin fenomen eserlerini seslendirdi.

