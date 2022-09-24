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24 Eylül 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 17:30:00

Konser kana bulandı

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Şarkıcı Tuğçe Kandemir Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Kandemir'in konseri olaylı bir şekilde sonlandı. Konser esnasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler : Konser kana bulandı Tuğçe Kandemir Adıyaman
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