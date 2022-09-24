Konser kana bulandı

Şarkıcı Tuğçe Kandemir Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Kandemir'in konseri olaylı bir şekilde sonlandı. Konser esnasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.





