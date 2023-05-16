Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Şarkıcı Linet, yurtiçindeki başarısını sınır dışına taşıdı. 7 dilde şarkı söyleyen Linet, Yunanistan'ın en ünlü bestecisi George Theophanous'ten teklif aldı ve Yunanistan'a gitti. Besteci ile ortak çalışmalara imza atacak olan Linet, 'Tabii ki dilde şarkı söylüyor olmak büyük avantaj. Ülkemi yurtdışında da en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili Türkiye'de de konserler verecek.