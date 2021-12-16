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16 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00

Komedinin gözünü seveyim

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'Camdaki Kız' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, 'Teras Noir' programına konuk oldu.

'Camdaki Kız' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, 'Teras Noir' programına konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yayında Biricik, artık oynadığı karakterlerde başka kadınlar görmek istediğinin söyledi. Bugüne kadar drama yapımlarda boy gösteren Biricik, ''Komedinin gözünü kesinlikle seveyim. Artık oynadığım rollerde başka kadınlar görmek istiyorum. Ezilen, şiddet gören, baskı uygulanan kadınlar değil de başka hikayeleri, başka işleri veya hayatları olan kadınları oynamak istiyorum'' dedi.

Etiketler : Komedinin gözünü seveyim Camdaki Kız Burcu Biricik
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