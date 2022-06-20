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20 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00

Komedi yapmak istiyor

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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, ekranları özlediğini söyleyerek ''Yapımcılar bugüne kadar hep dramada oynattı. Komedide iddialıyım'' dedi.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, ekranları özlediğini söyleyerek ''Yapımcılar bugüne kadar hep dramada oynattı. Komedide iddialıyım'' dedi. Kusursuz güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Aydan Şener, uzun süredir tiyatro yaptığını ama ekranları çok özlediğini açıkladı. Beşiktaş'taki Ena Bosphorus adlı mekânda görüntülenen Şener, dijital platformlara sıcak baktığını ifade etti. Şener, "Tiyatroda hem komedi oynadım. Çok başarılı olduğumu da söylüyor üstatlar. Komediyi çokta seviyorum. Televizyonda hiç komedi de olmadım. Yapımcılar hep beni dramatik rollerde görmeyi seviyor. Komedide iddialıyım. Gülmeyi, eğlenmeyi seven bir insanım" diye konuştu. Şener, bütünsel güzelliğe giden yolun ruh güzelliğinden geçtiğini söyledi. Her şeyden mutlu olmaya çalıştığını belirten Şener, "Kendimle çok barışığım, kendimi seviyorum. İnsan yaş aldıkça eskiden dert ettiği şeylerin hiç de o kadar büyük problem olmadığını anlıyor. Sadece anın tadını çıkarmanın bu hayatta en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bu ölümlü dünyadan bir gün çekip gideceğiz. Güzel anılar bırakmak istiyorum. İnsanlara karşı her zaman hoşgörülü olmaya çalışıyorum" diyerek açıklık getirdi.

Etiketler : Komedi yapmak istiyor Yeşilçam Aydan Şener
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