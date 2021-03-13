Komedi oyuncusu algısından kurtuldu

Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı'nda elektrikli scooter sürerken objektife takıldı. Uzun süredir araç yerine elektrikli scooter kullanmayı tercih eden oyuncu, "Çevreci bir insanım. İnşallah elektrikli arabam da olur" dedi. Yeni bir dizi anlaşmasına imza attığını anlatan Sak, 'Komedi mi yoksa dram mı?' sorusuna "Benim gönlüm türden ziyade iyi senaryo olmasından yana. Ben o kafalardaki komedi oyuncusu algısını kırdım" yanıtını verdi. Recep ASLAN





