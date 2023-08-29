VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'dakorkutan deprem
Yeşilçam tadında kahvehane
Dinlenen leylekler yola çıktı
Kurbağa adamlar nöbette
Hayatım film olsun
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
29 Ağustos 2023 Salı 07:24:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 07:24:00

Kolunda bir milyon taşıyor

ABONE OL

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal, kendini ödüllendirdi. Konserlerine güneş gözlüğüyle çıkma tarzından ödün vermeyen Çakal'ın son sahnesinde taktığı Rolex saati hayranlarının gözünden kaçmadı.

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal, kendini ödüllendirdi. Konserlerine güneş gözlüğüyle çıkma tarzından ödün vermeyen Çakal'ın son sahnesinde taktığı Rolex saati hayranlarının gözünden kaçmadı. Rapçinin kendisine aldığı saatin 40 bin dolar (1 milyon 62 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

Etiketler : Çakal Rolex saati rapçi
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX