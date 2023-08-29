Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal, kendini ödüllendirdi. Konserlerine güneş gözlüğüyle çıkma tarzından ödün vermeyen Çakal'ın son sahnesinde taktığı Rolex saati hayranlarının gözünden kaçmadı. Rapçinin kendisine aldığı saatin 40 bin dolar (1 milyon 62 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

