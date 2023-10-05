Kolpaçino kadrosu genişliyor

Şafak Sezer'in yer aldığı 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosuna Cem Kılıç ve Sadi Celil Cengiz dahil oldu. Filmde Cem Kılıç mafya lideri Vural'a hayat verirken, Sadi Celil Cengiz, Vural'ın adamını canlandıracak. 24 Kasım'da vizyona girmesi planlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.





