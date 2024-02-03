VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı yakalandı
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Blinken, 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor
Cimri kocaya ceza
'Öteki' de buluştular
03 Şubat 2024 Cumartesi 07:58:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 07:58:00

'Kolpaçino 4'ten yeni rekor! 20 günde 1.5 milyon kişi izledi

ABONE OL

Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten yeni rekora daha imza attı

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten yeni rekora daha imza attı. Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak vizyona rekorla giren proje, bu kez de 20 günde 1,5 milyon barajını geçerek son 4 yılın en çok izlenen komedi yapımı olmayı başardı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, ve başrolünde oynadığı filmin vizyondan çıkana kadar 2 milyon izlenmeyi geçmesi bekleniyor.

Etiketler : komedyen şafak sezer kolpaçino rekor
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX