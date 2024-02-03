Komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten yeni rekora daha imza attı. Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak vizyona rekorla giren proje, bu kez de 20 günde 1,5 milyon barajını geçerek son 4 yılın en çok izlenen komedi yapımı olmayı başardı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, ve başrolünde oynadığı filmin vizyondan çıkana kadar 2 milyon izlenmeyi geçmesi bekleniyor.