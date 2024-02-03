'Kolpaçino 4'ten yeni rekor! 20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten yeni rekora daha imza attı
Komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten yeni rekora daha imza attı. Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak vizyona rekorla giren proje, bu kez de 20 günde 1,5 milyon barajını geçerek son 4 yılın en çok izlenen komedi yapımı olmayı başardı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, ve başrolünde oynadığı filmin vizyondan çıkana kadar 2 milyon izlenmeyi geçmesi bekleniyor.