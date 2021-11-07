Kolombiya yolcusu

Buray sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Jolly Joker Vadiistanbul'da sahne aldı. Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarını yüzlerce hayranı ile birlikte koro halinde seslendirdi. Yaz aylarında konserileri nedeniyle tatile çıkamadığını söyleyen şarkıcı, "Küçücük bir Kolombiya tatilim olacak. Gitmişken Escobar'ın malikanesini ve Medellin'i de ziyaret etmeyi düşünüyorum. Başıma bir iş gelmez sağ salim dönebilirsem konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.