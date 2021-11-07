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07 Kasım 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 10:30:00

Kolombiya yolcusu

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Buray sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Jolly Joker Vadiistanbul'da sahne aldı.

Buray sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Jolly Joker Vadiistanbul'da sahne aldı. Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarını yüzlerce hayranı ile birlikte koro halinde seslendirdi. Yaz aylarında konserileri nedeniyle tatile çıkamadığını söyleyen şarkıcı, "Küçücük bir Kolombiya tatilim olacak. Gitmişken Escobar'ın malikanesini ve Medellin'i de ziyaret etmeyi düşünüyorum. Başıma bir iş gelmez sağ salim dönebilirsem konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Etiketler : Kolombiya yolcusu Buray Jolly Joker Vadiistanbul
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