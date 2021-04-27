Koku almak istiyor

7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve aldığı vitaminlerle hastalığı yenen Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, virüsün kendisine etkiler bıraktığını söyledi. Koronadan sonra tat ve koku alma bozukluğunun devam ettiğini belirten Abazi, "Umarım eski halime geri dönerim" dedi.

