Klipten evlilik mesajı

Popçu Hadise ve rapçi Murda, yeniden işbirliği yaptı. İkili, 'Sen Dönene Kadar' adlı yeni bir parça çıkardı. Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkı, rap, trap ve R&B türlerini barındırıyor. İkili şarkıya bir de klip çekti. Klipte iş adamı Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin gelinlik sahnesinde evlilikle ilgili 'kısmet' sözleri dikkatlerden kaçmadı. Hadise'nin bu mesajı ''Evlenin de kurtulalım'' yorumlarına neden oldu. Geçtiğimiz yaz birlikte şarkı çıkaran ve konserdeki samimi danslarıyla adları aşk dedikodularına karışan Murda ve Hadise iddiaları "çok yakın arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Hadise, Mehmet Dinçerler'le çekişmeli geçen 5 aylık evliliğini tek celsede noktalamıştı.

