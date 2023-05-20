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20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:47:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:47:00

Klipten evlilik mesajı

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Hadise yeniden nikah masasına oturmaya yeşil ışık yaktı. Popçu, Murda'yla çektiği klipteki evlilik sorusuna "Kısmet" yanıtını verdi.

Popçu Hadise ve rapçi Murda, yeniden işbirliği yaptı. İkili, 'Sen Dönene Kadar' adlı yeni bir parça çıkardı. Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkı, rap, trap ve R&B türlerini barındırıyor. İkili şarkıya bir de klip çekti. Klipte iş adamı Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin gelinlik sahnesinde evlilikle ilgili 'kısmet' sözleri dikkatlerden kaçmadı. Hadise'nin bu mesajı ''Evlenin de kurtulalım'' yorumlarına neden oldu. Geçtiğimiz yaz birlikte şarkı çıkaran ve konserdeki samimi danslarıyla adları aşk dedikodularına karışan Murda ve Hadise iddiaları "çok yakın arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Hadise, Mehmet Dinçerler'le çekişmeli geçen 5 aylık evliliğini tek celsede noktalamıştı.

Etiketler : hadise murda sen dönene kadar
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