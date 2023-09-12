VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Muğla'da Kamp Ateşi"
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Zara: Aşk kadınıyım
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Setlere dönüyor
Ehliyet gururu: 5 yılda 30 kez sınava girdi
12 Eylül 2023 Salı 06:50:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 06:50:00

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

ABONE OL

Vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına albüm yapıldı. Güliz Ayla, projede 'Ömrüm' adlı şarkıyı seslendirdi.

2017 yılında vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına 'Hürmet' albümü yapıldı. Güliz Ayla, projede Erkal'ın 'Ömrüm' adlı şarkısını seslendirdi. Düzenlemesi Febyo Taşel'e ait olan şarkının klibinde Filiz Erkal merhum eşinin giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri vererek kullandırdı. Ayla'nın yorumladığı şarkı dijital müzik platformlarının listelerinde yerini aldı.

Etiketler : ibrahim erkal sanatçı güliz ayla ömrüm
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX