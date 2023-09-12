Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

2017 yılında vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına 'Hürmet' albümü yapıldı. Güliz Ayla, projede Erkal'ın 'Ömrüm' adlı şarkısını seslendirdi. Düzenlemesi Febyo Taşel'e ait olan şarkının klibinde Filiz Erkal merhum eşinin giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri vererek kullandırdı. Ayla'nın yorumladığı şarkı dijital müzik platformlarının listelerinde yerini aldı.