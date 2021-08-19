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19 Ağustos 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 13:30:00

Klipte gelin oldu

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Etnik ve halk müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, 'Gelin Kınası 2' albümü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Etnik ve halk müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, 'Gelin Kınası 2' albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, albümde şarkıları Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça dillerinde de seslendirerek geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Züleyha, 'Kınayı yakmışlar geline' adlı şarkısının klibinde gelin olarak eline kına yaktırdı. Klipte gelin olma heyecanını yaşayan sevilen sanatçı, 'Klipte gelin olup kına yakılması değişik bir tecrübe oldu' dedi.

Etiketler : Züleyha Ortak Gelin Kınası 2 Kürtçe Zazaca Ermenice
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