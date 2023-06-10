Klip parası isyanı

Dilan Çıtak Tatlıses, müzik sektörüne ilişkin sitem dolu sözler söyledi. Levent Dörter ile mutlu bir evliliği olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, "Sponsoru ve yapımcısı olmayan sanatçılar için bütün kapılar kapalı" dedi. Yeni bir şarkı hazırlığında olan Tatlıses, teklisinin klibi için istenilen parayı duyunca küplere bindi. Twitter'dan sitemde bulunan Tatlıses, "Yarım milyondan biraz fazlası yoksa klip çekemiyorsun. Pardon şey şirket olarak kapatırsan yetenekli adamları o zaman çekebiliyorsun. Sonra neden olmadı? Neden olsun? Yapımcın mı var umarsızca harcayan? Sponsorun mu? İşin başında teksen sorry" notunu yazdı. Tatlıses'in geçtiğimiz hafta hamile olduğu iddia edilmişti.

