Klip çekiminde parmağını kırdı

Prodüktörlüğü Hayrettin Güneş'in yaptığı, söz ve müziği Kurtuluş Kuş imzası taşıyan "Kırdın Kalemi" isimli şarkı Grand Müzik etiketiyle yayınladı. Çalışmalarını İstanbul'da bir stüdyoda kliplendiren ikiliden Deha Bilimlier çekimler sırasında ayak parmağını kırdı. Ayağına kamera tripodu düşen Bilimlier, yaşadığı talihsiz olay sonrası soluğu hastanede aldı. Parmağına müdahale edilen şarkıcı daha sonra klip setine dönerek çekimlere kaldığı yerden devam etti. Çok güzel bir işe imza attıklarını dile getiren Mert Aydın ve Deha Bilimlier 'Biraz işe nazarlı başladık. Ama inanıyoruz ki sonu güzel olacak ve çalışmamızı dinleyenler çok beğenecek' dedi.