Klip aşkı gerçek oldu

Yeni teklisi 'Kirpiklerin'i çıkaran şarkıcı Melek Mosso, İstanbul gecelerinde sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi. Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendiklerinden habersiz müzik eşliğinde dans eden ikilinin uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mosso, bir ara sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sevgilisi onu videoya kaydetti. Güzel şarkıcı, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.