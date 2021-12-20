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20 Aralık 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 12:30:00

Klip aşkı gerçek oldu

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Yeni teklisi 'Kirpiklerin'i çıkaran şarkıcı Melek Mosso, İstanbul gecelerinde sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi.

Yeni teklisi 'Kirpiklerin'i çıkaran şarkıcı Melek Mosso, İstanbul gecelerinde sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi. Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendiklerinden habersiz müzik eşliğinde dans eden ikilinin uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mosso, bir ara sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sevgilisi onu videoya kaydetti. Güzel şarkıcı, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Etiketler : Klip aşkı Melek Mosso Serkan Sağdıç
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