KKTC sahnesi

Sanatçı Sibel Can, KKTC'de konser verdi. Mekanda bulunan bin 500 misafirin bir an olsun yerlerinde oturamadıkları gecede, Can'a dev bir koro eşlik etti. Amor Gariboviç imzalı, siyah, üzeri yeşil neon tül ile tamamlanan kıyafetiyle çıkan Can, kendi hit parçalarının yanı sıra Kenan Doğulu, Nazan Öncel, Sinan Akçıl, Barış Manço, Tarkan, Sezen Aksu, Serda Ortaç, Bergen ve Müslüm Gürses parçalarını da okudu.