kizler, tıbbı ilk iki sırada kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Enes ve Emre Dönmez (18), tercihlerinde ilk sıraya yazdıkları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne birinci ve ikinci olarak yerleştiler. Duruma şaşırdıklarını belirten Enes Dönmez "Birbirimizin ders anlamdaki eksiklerini de birbirimize anlatarak kapattık" dedi.