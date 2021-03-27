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27 Mart 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 09:30:00

Kızları için 27 yıllık semtini terk etti

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Oyuncu- sunucu Derya Baykal, kızları Ferhan ve Derya Şensoy'a yakın olmak için 27 yıldır yaşadığı Tarabya'dan Cihangir'e taşındı.

Derya Baykal, 27 yıllık evini taşıdı. 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programına katılan oyuncu, kızları ferhan ve Derya Şensoy'a yakın olmak için Tarabya'dan Cihangir'e taşındığını söyledi. Baykal, kızlarına yakın oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtse de taşınma sırasında çok zorlandığını söyledi. Oyuncu, çok sayıda eşyasını ve kitabı vererek, hayatını küçülttüğünü sözlerine ekledi. Pandemiden ötürü endişeli olduğunu belirten Baykal, her şeye rağmen kendine iyi baktığını, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

SETE ÇIKINCA ÇOK AĞLADIM

Çiçeklerle ilgili yeni bir proje tasarladığını söyleyen Baykal, "Pandemi hepimize bir dur dedi. Ama ben duramam. Yeni projemle ilgili sürekli okuyorum, araştırıyorum, kendimi besliyorum" dedi. Yakın zamanda kızı Ferhan Şensoy ile birlikte bir dizide yer alan Baykal, "Çekimlerde çok zorlandım. Her gece setten çıktıktan sonra eve dönünce ben buraya, sahneye, kamera önüne aitim diye ağlıyordum. Tekrar kamera önünde olmak o kadar iyi geldi ki. Çok özlemişim" dedi.

Etiketler : derya baykal mert vidinli firhan şensoy derya şensoy
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