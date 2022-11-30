Kızlar arkadaşlarım

Geçtiğimiz eylül ayında oyuncu Merve Oflaz'dan ayrılarak gece hayatına hızlı bir giriş yapan Allan Hakko, önceki akşam Etiler'de bir mekandan iki bayan arkadaşıyla çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla lüks cipini beklediği sırada karşısında bir anda habercileri gören Hakko, arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. Aracının gelmesiyle koşar adım cipine geçen Hakko, yanındaki bayanlarla ilgili, "Kızlardan birisi arkadaşım. Diğeri de arkadaşımın nişanlısı. Sürekli beni, çekiyorsunuz. Sonra yanlış şeyler yazılıyor" dedikten sonra hızla uzaklaştı.