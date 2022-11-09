Kızıyla esnaf lokantası isteği

Ekranlara veda eden 'Mucize Doktor' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Taner Ölmez, kızı Zeynep ile yapmak istediği hayallerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olan oyuncu, "Kızımla hayallerim var. Onunla dolaşmak, gezmek, esnaf lokantasına gitmek istiyorum. Bir kere götürdüm ortamı çok sevdi. Herkese bakıyor tabak, çatala ve etrafa gelenlere heyecanlanıyor" dedi. Ölmez'in kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'yla mutlu bir evliliği var.