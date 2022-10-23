Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim, giymediği kıyafetlerini ikinci el kıyafet platformunda satışa çıkarıyor.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim, giymediği kıyafetlerini ikinci el kıyafet platformunda satışa çıkarıyor. Uygulamada kızı Nil Bahçekapılı'nın ayakkabısını 2 bin 300 liraya satışa çıkaran Terim, müşteriyle pazarlık yaparak ayakkabıya 2 bin 100 lira istedi. Buse Terim'in bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.