Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim, giymediği kıyafetlerini ikinci el kıyafet platformunda satışa çıkarıyor. Uygulamada kızı Nil Bahçekapılı'nın ayakkabısını 2 bin 300 liraya satışa çıkaran Terim, müşteriyle pazarlık yaparak ayakkabıya 2 bin 100 lira istedi. Buse Terim'in bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.

