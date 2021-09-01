01 Eylül 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 11:30:00
Kızını evlendirdi
Türk Sanat Müziği'nin assolisti Kamuran Akkor kızı Menekşe Uçaroğlu'nu evlendirdi.
Türk Sanat Müziği'nin assolisti Kamuran Akkor kızı Menekşe Uçaroğlu'nu evlendirdi. Gelibolu Koruköy'de geçen hafta sonu aile dostlarının katıldıkları düğünle Menekşe Uçaroğlu, Onur Şenay'la dünya evine girdi. Gecede Kamuran Akkor, "Şimdi Uzaklardasın" adlı şarkısını seslendirdi. Akkor'un performansı davetlilerden alkış aldı.