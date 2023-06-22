Kızına araba aldı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla'ya 2 milyon lira değerinde Audi Q3 marka cip aldı. 19 yaşındaki Leyla Ilıcalı'ya araba hediye eden Acun Ilıcalı, kızıyla İstanbul trafiğine takıldı. Televizyoncu sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Ilıcalı, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğu kızı Leyla'dan "Sen yanımda olunca değil" cevabını aldı. 4 kız çocuğu babası ve bir kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, çocuklarına düşkün bir baba olduğu biliniyor.