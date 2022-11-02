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02 Kasım 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 10:30:00

Kızımla reklamda oynamam

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Oyuncu Demet Evgar 2 aylık kızı Mavi ile birlikte rol alması için gelen reklam tekliflerini reddettiğini açıkladı.

Oyuncu Demet Evgar 2 aylık kızı Mavi ile birlikte rol alması için gelen reklam tekliflerini reddettiğini açıkladı.

Geçen ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, Bebek'te görüntülendi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 42 yaşındaki oyuncu, 'Mavi'den sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi. 'Bambaşka biri oldum' diyen Evgar, ''Tuhaf bir şekilde sakinlik geldi'' dedi. Kızının kendisine benzediğini ve henüz setlere dönmek için erken olduğunu söyleyen Evgar, ''Dizi ya da sinema filmi şu an için düşünmüyorum. Çünkü Mavi'nin yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Beni en çok heyecanlandıran Mavi, başka hiçbir şey değil'' dedi.

Etiketler : Oyuncu Demet Evgar 2 aylık kızı Mavi reklam teklifleri
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